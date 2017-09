Dwayne Michael Carter Jr è stato ricoverato a Chicago dopo essere stato colpito da ripetuti attacchi epilettici: lo riferisce TMZ. Il rapper, secondo la ricostruzione della testata americana, stava soggiornando presso l'hotel Westin Michigan Avenue, nella Wind City. Trovato incosciente nella sua stanza, Lil' Wayne sarebbe stato portato d'urgenza presso l'ospedale Northwestern Memorial, dove sarebbe stato colpito da un ulteriore attacco.

L'artista avrebbe dovuto esibirsi a Las Vegas poche ore dopo il suo ricorvero insieme a Rae Sremmurd: lo staff medico che l'ha in cura ha negato a Wayne il permesso di volare, costringendo così il suo staff a cancellare l'apparizione.

Nel 2013 il nome di punta della Cash Money Records passò una settimana in terapia intensiva dopo essere stato colpito un forte attacco epilettico: nel 2016 il suo aereo privato fu costretto a interrompere un volto tra Milwaukee e la California con un atterraggio di emergenza in Nebraska sempre per far fronte a un'emergenza analoga. Atterrato a Omaha, Wayne in un primo momento rifiutò le cure dei medici, che in un secondo momento si resero tuttavia indispensabile a causa del sopraggiungere di un secondo - e più forte - attacco.