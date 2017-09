Non passa giorno che uno dei fratelli Gallagher non faccia qualche dichiarazione ad effetto: Liam è particolarmente attivo in queste settimane in cui sta debuttando come solista, dopo anni nei Beady Eye. E dopo anni negli Oasis, ovviamente: "Sono sempre stato e sarò sempre un Oasis", ha dichiarato ad Huck Magazine, "e mi fa incazzare come è finita".

Fin qua tutto normale: se non che, nell'intervista, Liam sfodera una teoria interessante. Gli Oasis si sciolsero, come noto, dopo una furibonda litigata prima di un concerto a Parigi nel 2009: la classica goccia che fece traboccare il vaso, colmo di anni di rancori ed incomprensioni. O almeno così si è sempre pensato. Liam ora sostiene di essere stato vittima di una trappola.

Il modo in cui la band è finita venne programmato. Non credete per un solo istante che sia andata come è stata raccontata. Noel e il suo manager si chiesero: "Come cazzo usciamo da questa situazione? Daremo la colpa a quella testa di cazzo, che passa il tempo a bere".

Insomma, per Liam fu una sorta di complotto, in cui Noel cercò l'incidente per dare la colpa al fratello. Alla domanda: "sei caduto in una trappola?", la risposta non solo non lascia dubbi, e tira in mezzo altri due nomi sacri del rock inglese: Johnny Marr e Paul Weller fecero da sponda a Noel, raccontandogli come uscirono dagli Smiths e dai Jam: