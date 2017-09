Dopo la pausa esitiva alla fine delle date europee, stasera riparte da Detroit il Joshua Tree Tour degli U2, che si sposta nelle Americhe: qualche data negli Stati Uniti, per poi concludersi in Sud America. La data finale è prevista 19 ottobre a San Paolo. Probabile quindi che la bandi si prenda qualche mese in più, prima di rimettersi on the road.

Ma la band è già impegnata nel lancio di "Songs of experience" - qua abbiamo raccolto tutte le informazioni disponibili. Dopo l'anteprima di "The blackout" di qualche giorno fa, il 6 settembre arriverà il nuovo singolo "You're the best thing about me". Ma la band potrebbe già suonarlo stasera. I fan appostati fuori dallo stadio di Detroit hanno sentito il soundcheck e girato questo video. Volume bassissimo, e si intuisce appena. Ma lascia sperare per una sorpresa per stasera. Tra poche ore scopriremo tutto.