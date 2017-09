Non è finita bene la storia tra gli Spandau Ballet e Tony Hadley. Il cantante, lo scorso anno ha annunciato di essere uscito dal gruppo: il resto della band diede una secca risposta, dichiarando di volere andare avanti: "Con nostro grande disappunto, nel settembre del 2016 Tony aveva già detto chiaramente che non voleva più lavorare col gruppo. Non has cambiato idea e nel 2015 abbiamo lavorato e ci siamo esibiti per l'ultima volta con lui. Per questo abbiamo deciso di continuare come band".

Il tabloid inglese The Sun, molto attivo su questa storia, riporta ora dichiarazioni del bassista Martin Kemp (“Ciò che Tony ha deciso di fare non ha rubato solo momenti e ricordi speciali alla band. Li ruba anche ai fan"). Ma soprattutto, rivela il Sun, la band è attivamente alla ricerca del nuovo cantante.

La band si era riunita nel 2009, pubblicando un album dopo 20 anni, "Once more". Il culmine della reunion era arrivato tra il 2014 e il 2015 con il film 'Soul boys of the western World' e un tour che aveva toccato anche l'Italia. Nel 2015 Tony Hadley ha pubblicato un disco natalizio pensato e prodotto in Italia.

Ecco la nostra intervista in occasione del passaggio al Festival di Sanremo del 2015: