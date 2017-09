Chiusura del tour con ospite per la band romana : l'ultima data del giro di concerti "Completamente senza estate" si è svolta ieri sera a Treviso, all'Home Festival. E ad accompagnare Tommaso Paradiso e Thegiornalisti sul palco c'era Jerry Calà: non a caso, l'attore di tanti film "vacanzieri" ha intonato alcune strofe di "Riccione" per poi farsi accompagnare dalla band in uno spezzone di uno dei suoi cavalli di battaglia, "Maracaibo". Ecco i video della serata