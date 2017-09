Anteprima a sorpresa per Taylor Swift: dopo il successo da capogiro del nuovo singolo "Look what you made me do", la popstar americana ha presentato un'altra canzone dal nuovo disco "Reputation", in uscita il prossimo 10 novembre a distanza di tre anni dal precedente "1989".

Si intitola "Ready for it": l'anteprima, non annunciata, è avvenuta sulla rete televisiva ABC durante la partita di college footbal tra Alabama e Florida State.

Se ne può ascoltare un estratto qua.