Continua a far discutere in America la possibilità che Kid Rock si candidi al senato nello stato del Michigan: se ne parla dallo scorso febbraio. Ora un gruppo dal nome Common Cause ha presentato un ricorso alla Federal Election Commission a al Dipartimento di Giustizia per violazione delle leggi finanziarie per le elezioni. Kid Rock, che non ha mai nascosto le sue simpatie politiche per il Partito Repubblicano ed è un acceso sostenitore di Trump, starebbe facendo campagna (e quindi raccogliendo soldi) senza essersi iscritto alle liste elettorali.

Il rocker - il cui vero nome è Robert Ritchie e che recentemente ha lanciato il sito di merchandising www.kidrockforsenate.com - ha risposto da par suo sul suo sito, dicendo che si tratta di una fake news - in puro stile Trump: