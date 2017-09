Il nuovo disco delle Fifth Harmony (meno una) arriva sul mercato e subito decolla in classifica in mezzo mondo, con il suo sound R'n'B e le armonizzazioni vocali delle ragazze,lanciate da Xfactor nel 2012.

ci sono pezzi poco interessanti come il singolo di lancio "Down" con Gucci Mane, altri molto migliori come "He like that" dal ruffiano ritmo reggaeton, ultimamente tanto di moda, che, uniti a ballad struggenti come "Messy"