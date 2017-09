Ve la ricorderete probabilmente per il video di quel passaggio a The Voice, che fece il giro del mondo, e che ha raccolto ad oggi 90 milioni di visualizzazioni: nel 2015 Suor Cristina Scucci andò a vincere la seconda edizione del talent, poi pubblicò un disco per Universal come Sister Cristina. Il lavoro, un mix di cover e originali, ebbe scarso successo. In seguito la cantante ha partecipato alla messa in scena di diversi musical, "Sister act" e "Titanic".

Ora la cantante torna alla musica registrata: il suo secondo disco si intitolerà "Felice", uscirà il 22 settembre sempre per Universal Music Italia e, secondo il sito della casa discografica, avrà questa tracklist:



1 L'Ombra Che Non Ho Più

2 Tienimi Le Mani

3 Felice

4 A Love To Hold Me

5 La Bellezza

6 Come Gli Angeli

7 Shine

8 Grandi Insieme

9 Ora è Qui

10 Oltre

11 Piccole Cose

12 Sempre Estarei Aqui



Ecco invece il video della sua famosa "blind audition" a The Voice