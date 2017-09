Nell'attesa della pubblicazione di "Roll with the punches", nuovo album previsto per il 22 settembre, Van Morrison ha condiviso un video di "Bring it on home to me" girato dal vivo a Londra. La canzone, un classico di Sam Cooke, è il primo singolo dell'album e vede la partecipazione di Jeff Beck alla chitarra.

Il nuovo disco di Van The Man arriva ad un anno da "Keep me singing", ed è stato inciso con la collaborazione di Chris Farlowe, Georgie Fame, Jeff Beck, Paul Jones e Jason Rebello.

In scaletta 10 cover (Bo Diddley, Mose Allison, Sister Rosetta Tharpe e Lightin’ Hopkins) e 5 originali. Dopo la causa dii Billy Two Rivers - all'anagrafe Kaientaronkwen- Van Morrison ha cambiato la copertina del disco. L'ex lottatore canadese di origini Mohawke accusava il cantante e la sua casa discografica di avere utilizzato senza permesso una fotografia che lo ritrae.