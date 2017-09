Tom Jones doveva iniziare un tour di 17 date negli Stati Uniti il prossimo 6 settembre, da Bethlehem, Pennsylvania. Invece, per un non specificato problema di salute, ha dovuto rinunciare al tour: questo il messaggio ai fan del suo staff, in cui si parla di "consiglio dei medici di non esibirsi".

Non sembrerebbe essere nulla di grave per Sir Tom, 77 anni, perché le date sono già state ri-programmate per la prossima primavera. Tom Jomes si è recentemente esibito anche in italia, lo scorso 26 luglio all'Auditorium di Roma, a supporto del suo ultimo album “Long Lost Suitecase".