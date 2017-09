Harry Styles ha condiviso un nuovo video registrato in studio dal vivo di "Two ghosts", brano incluso nel suo eponimo album d'esordio pubblicato lo scorso mese di maggio. La clip fa parte di “Harry Styles: behind the album”, un documentario che verrà rilasciato da Apple Music.

In “Harry Styles: behind the album” troveranno spazio dieci performance musicali di questo genere. Oltre alla proposizione dei vari brani in forma live, il documentario proporrà un dietro le quinte con immagini e interviste al componente degli One Direction e a molti di quanti hanno collaborato alla realizzazione di questo album.

Sul suo album, che ha raggiunto la posizione nella classifica di vendita negli Stati Uniti, il 23enne Harry Styles ha dichiarato alla edizione statunitense di Rolling Stone: "Ho voluto scrivere le mie storie, le cose che mi sono capitate. La cosa più importante di tutte era che volevo essere sincero, come non l'avevo mai fatto prima."