Il cantante britannico aveva annunciato una pausa nel 2015, dopo il trionfale periodo seguito a "In the lonely hour" (quattro Grammy Awards e due Brit Awards): "In questi tre anni non mi sono fermato un attimo e credo sia giusto, per me, tornare a casa e vivere la vita di un normale 23enne. La mia vita, tra alti e bassi, non si ferma mai. Sarebbe bene spendere un po' di tempo uscendo".

Una pausa interrotta solo per "Writing's on the wall", la canzone per il film di 007 "Spectre" che nel 2016 gli è valsa l'Oscar per il miglior brano originale.

La pausa sembra essere terminata: il cantante ha postato un messaggio che annuncia un ritorno "molto, molto presto":