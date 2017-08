Beyoncé è nata a Houston, e la città è in gravissima difficoltà, travolta dall'uragano Harvey e dalle inondazioni: oltre 30 morti, migliaia di sfollati. Poteva rimanere ferma? No, ovviamente: Bey ha donato 200.000 dollari per aiutare la popolazione, ma non solo. Ha anche aperto una pagina speciale sul proprio sito, dedicata ad una raccolta fondi per due organizzazioni, Bread of Life e la Greater Houston Community Foundation, con obbiettivo non solo di un aiuto immediato ma di una "rivitalizzazione a lungo termine" delle zone colpite.

L'iniziativa prende il nome della sua fondazione, BeyGood, e si chiama "BeyGood Houston". Si può donare denaro, ma anche vestiti, ogetti di utilità (carrozzine, coperte, materiale per bambini e donne)-