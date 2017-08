La performance vocale è un po' incerta e fuori tempo. In sottofondo si sente dire tra il pubblico "Ma che canzone è? non la conosco". Ma proprio per questo il gesto è davvero apprezzabile: nel loro ultimo concerto ad Edmonton, Alberta, Canada i Guns N’ Roses hanno spiazzato i propri ascoltatori con una nuova cover, molto distante da quelle "classic rock" proposte nel "Not in a lifetime tour".

La canzone cantanat da Axl e suonata da Slash è "Wichita lineman", classico del country scritto da Jimmy Webb e brano simbolo di Glen Campbell, scomparso lo scorso 8 agosto.

"Stiamo per suonare qualcosa che non abbiamo mai fatto prima prima, forse non è qualcosa che conoscete, ma vogliamo solo fare un tributo a qualcuno. No, non è cosa pensate ", ha detto Rose. Che ha chiuso la performance con un semplice "For Glen". Ecco il video.