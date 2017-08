La città di Genova, come diverse altre in Italia, ha regolarizzato la figura dei "busker", o "artista di strada", identificando luoghi e orari in cui ci si può esibire in città, previa registrazione e prenotazione. Riporta La Stampa che nel Comune della città ligure si sta discutento nuovo regolamento comunale, su iniziativa degli assessori alla cultura Elisa Serafini e alla sicurezza Stefano Garassino, in accordo con i rappresentanti degli artisti.

Inizialmente, su richiesta di commercianti e residenti, il Comune aveva pensato di limitare a 15 minuti le esibizioni di strada. Ora il nuovo accordo prevede sempre un'ora di tempo, ma gli artisti che si esibiranno dovranno passare una selezione: a giudicare la proposta artistica (e a consegnare un badge che la certfifica) dovrebee essere una commissione formata da un rappresentante del comune, uno degli artisti di strada, e un (non meglio precisato) esperto di musica. Le proposte potranno essere valutate anche via video.

Se ne parlerà lunedì in un incontro tra comune e artisti: se passerà, la proposta potrebbe fare discutere e far scuola in altri comuni.