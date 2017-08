I celeberrimi Avatar Studios di New York, meglio noti con il nome di Power Station hanno chiuso e il loro futuro è del tutto incerto. Come riporta Variety, il primo settembre dovrebbe essere annunciato che gli studi sarebbero ora di proprietà del Berklee College of Music di Boston che per acquistarli avrebbe pagato un prezzo compreso tra i 23 e i 28 milioni di dollari.

Gli studi furono aperti nel 1977 da Tony Bongiovi (zio del rocker Jon) e da Bob Walters. Nelle sue stanze vi sono stati incisi molti importanti album, tra i quali “Born in the U.s.a.” di Bruce Springsteen, “Infidels” di Bob Dylan, “Let’s dance” di David Bowie e l’eponimo disco d’esordio dei Bon Jovi. Questi studi, nel 1984, dettero anche il nome a un supergruppo formato dal cantante Robert Palmer, dal batterista degli Chic Tony Thompson e da due membri dei Duran Duran: John Taylor (basso) e Andy Taylor (chitarra).

Scrive Variety: “Non è ancora chiaro cosa il Berklee intenda fare di questo spazio, ma pare esista la promessa che rimanga in qualche modo legato al mondo della musica. La speranza è che venga reso disponibile a tutti gli artisti che ne desiderino affittare le stanze e non solo agli studenti del Berklee. Una fonte avanza l'ipotesi che possa anche servire alla comunità di Broadway come luogo dove registrare degli album”.