Il prossimo 3 ottobre al Walter Kerr Theatre di New York avrà inizio ‘Springsteen on Broadway’, una residency da cinque concerti la settimana del Boss nella contenuta venue (960 posti a sedere) della Grande Mela. In un primo tempo, si doveva protrarre fino al 26 novembre, ma, dato l’evidente e previdibile successo dell'inusuale format, lo spettacolo è stato esteso per altre dieci settimane: si andrà avanti fino al 3 febbraio e la prevendita partirà il 7 settembre.

#SpringsteenBroadway has been EXTENDED!

More information coming today.

There will NOT be any additional codes released for today's onsale. pic.twitter.com/xGY3rj3Yrl — Ticketmaster (@Ticketmaster) August 30, 2017

Tutto bene, quindi? Tutti felici e contenti? Non tutti e non del tutto. Ticketmaster aveva orgogliosamente pubblicizzato che i biglietti sarebbero stati messi in vendita con il sistema ‘Verified Fan’ atto a contrastare l’antipatico fenomeno del secondary ticketing. I fan che si erano registrati, nella giornata di ieri avevano ricevuto una mail di pre-allerta e conferma di accesso alla prevendita o, in caso negativo, di "stand-by" (ovvero "ci spiace, ma abbiamo avuto troppe richieste, nel caso vi faremo sapere"). La prevendita è avvenuta attraverso un codice unico e personale inviato via sms, da usare all'atto dell'acquisto.

Ebbene oggi i preziosi tagliandi – dal costo compreso tra i 75 e gli 850 dollari – sono stati messi in vendita, e sono ovviamente andati subito esauriti. Ma nonostante il sistema di Ticketmatser, il secondary ticketing ha colpito ancora, suscitando lo sdegno di numerosi fan. Alcuni di questi tagliandi hanno moltiplicato il loro prezzo raggiungendo il costo di oltre 10.000 dollari come potete vedere cliccando.

Ticketmaster avvisava del rischio truffa (ovvero del fatto che siano di biglietti ipotetici e non reali), come potete vedere qui sotto.

Be vigilant + protect yourselves from unofficial sellers claiming to have #SpringsteenBroadway tickets. Learn more: https://t.co/D1y0S4593j pic.twitter.com/1NzOqKF91m — Ticketmaster (@Ticketmaster) August 30, 2017

I fan non l'hanno presa benissimo: tra le varie accuse, il fatto che quasi solo gli americani hanno ricevuto accesso alla prevendita, e ovviamente i prezzi molto alti (anche se in linea con quelli tipici di Broadway, più che di un concerto rock).

Ecco un tweet del fan-site Greasy Lake - l'estesa disponibilità (per cui ci sarà una nuova prevendita, la cui data non è ancora stata annunciata) calmerà gli animi?

For those asking, here's why today's #SpringsteenBroadway ticket sale was such a fiasco. pic.twitter.com/jfW5CQrEKK — Greasy Lake (@GreasyLake) August 30, 2017