Il batterista dei Fleetwood Mac Mick Fleetwood intervistato da Rolling Stone spiega con una battuta il segreto della longevità della band, che è in attività da ormai cinquanta anni, nonostante una storia non priva di difficoltà, e chiama in causa il bassista John McVie: “Questa è la natura della sezione ritmica. Hai bisogno di qualcuno con cui suonare. Io e John non possiamo farlo nel nostro salotto. Inoltre, io e John abbiamo sempre avuto una grande paura. Cosa diavolo avremmo fatto se non avessimo avuto una band? La maggior parte delle volte, incredibilmente, si è sviluppata una forma di alchimia e di magia che non capirò mai".

I Fleetwood Mac si stanno preparando per un tour mondiale che inizierà l'anno prossimo e Mick Fleetwood ci tiene a sottolineare che non è pensato per essere il tour dell’addio, dice: "Tutti nella band hanno deciso che non lo è. Abbiamo anche pensato che avevamo già finito 30 anni fa. Phil Collins chiama il suo tour ‘Non ancora morto’. Beh, anche noi non siamo ancora morti”.