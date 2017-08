Sam Beam, ovvero il cantautore meglio conosciuto con lo pseudonimo Iron and Wine ha pubblicato la scorsa settimana il nuovo album “Beast epic” che giunge a quattro anni e mezzo di distanza da “Ghost on ghost” e a due da “Sing into my mouth”, disco di cover firmato assieme a Ben Bridwell dei Band of Horses.

“Beast Epic” è stato scritto e prodotto da Sam Beam e registrato da Tom Schick presso il Loft di Chicago. Nell’album hanno suonato Robert Burger (tastiere), Joe Adamik (percussioni) e Jim Becker (chitarra, banjo, violino, mandolino), il bassista Sebastian Steinberg (Soul Coughing, Fiona Apple) e Teddy Rankin Parker al violoncello.

Iron and Wine ha annunciato anche un tour che include un solo appuntamento in Italia il prossimo 5 febbraio alla Santeria Social Club di Milano. I biglietti per il concerto al prezzo di 20 euro più i diritti di prevendita sono in vendita a partire da mercoledì 30 agosto su bookingshow.it e dalle ore 10.00 di venerdì 1 settembre sul circuito ticketone e su vivaticket.it.