La voce è sempre quella di Mina, ma cambiano i ballerini. Al posto di Sven Otten, il ballerino tedesco protagonista dei precedenti spot (è stato anche ospite del Festival di Sanremo, lo scorso febbraio), nel nuovo spot della Tim troviamo due miti della comicità: Stan Laurel e Oliver Hardy, noti più semplicemente come Stanlio e Ollio.

Lo spot debutterà in tv il 31 agosto: le immagini di Stanlio e Ollio che ballano sulle note di "All night" di Parov Stellar sono tratte dal film "I fanciulli del West" del 1937, conosciuto anche come "Allegri vagabondi" (ma il titolo originale in inglese è "Way out West"), diretto da James W. Horne - ovviamente l'audio originale del film è stato sostituito con la canzone di Parov Stellar.

Non è la prima volta che qualcuno si diverte a "far ballare" Stanlio e Ollio sulle note di canzoni di successo: su YouTube si trovano diversi video in cui l'audio originale del film del 1937 è stato sostituito con hit come - tra le altre - "Despacito", "Billie Jean", "Macarena" e "Gangnam style". E curiosamente, già lo scorso febbraio era stato pubblicato sul canale YouTube di un utente di nome Bagnosky un video in cui Stanlio e Ollio ballavano sulle note di "All night" di Parov Stellar: