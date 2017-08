La cantante, già vincitrice del Festival di Sanremo nel 2003 con "Per dire di no", ha annunciato il suo ritorno sulle scene discografiche con un nuovo album e un cambio di look. "Quell'altra", così si intitola il disco, uscirà il prossimo 29 settembre: sulla copertina dell'album, pubblicata oggi sui social, Alexia sfoggia un look più grintoso rispetto al passato. "'Quell'altra' racconta la carriera di un'artista che ha iniziato da giovanissima e che, oggi, a cinquant'anni riscopre la sua dimensione, più matura e consapevole", racconta a proposito del disco, che è prodotto da Mario Lavezzi (insieme al quale partecipò al Festival di Sanremo, nel 2009, con "Biancaneve") e che contiene dieci brani. Di seguito, tracklist e copertina:

"Beata gioventù"

"Innamorati come mai"

"Occhi dentro gli occhi"

"Fragile fermo immagine"

"Diversa"

"La cura per me"

"Tu salvami ancora"

"Quell'altra"

"E non mi lasciare"

"The good in your bad"