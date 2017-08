Il Premio Italiano Videoclip Indipendente (PIVI), nato nel 2006, per l'edizione 2017 ospiterà anche un incontro con giornalisti, testate musicali, servizi digitali e registi per delineare e definire le logiche dei contenuti audio/video. Il valore della distribuzione digitale, il ruolo del Content ID e la monetizzazione su YouTube, cosa offrire ai propri lettori e quali servizi deve essere in grado di offrire un regista di videoclip nel 2018: saranno questi i temi principali del panel che si terrà nel pomeriggio di sabato 30 settembre alla Galleria Molinella.

Un'altra novità dell'edizione 2017 del PIVI è la scelta di "legare" il PIVI alle Targhe Social, durante le quali saranno premiati gli artisti che hanno saputo utilizzare al meglio Instagram, YouTube, Facebook per la promozione della propria musica. Inoltre, quest'anno il PIVI ospiterà un workshop gratuito dedicato ai videomaker, durante il quale verrà realizzato il videoclip ufficiale di Cortex, artista Indipendente 2014 che partirà successivamente in un tour italiano con il supporto di SIAE e Mibact. Il workshop sarà tenuto da Lorenzo Vignolo, regista di videoclip con alle spalle vent'anni di carriera e oltre 150 lavori realizzati.

Non mancheranno i Premi Speciali e quello relativo al Miglior Videoclip Indipendente del 2017. Quest’ultimo sarà scelto dagli oltre 150 giornalisti musicali accreditati al MEI da una lista di 32 video che comprende artisti oramai affermati come Levante, TheGiornalisti e Brunori SAS, e artisti in emersione come HiFiGloom, Lazza, Giancane e Mòn. In più i migliori saranno inviati al Soundie di Barcellona, uno dei più importanti e giovani festival internazionali dedicati al mondo del videoclip. I premi speciali saranno consegnati dai partner del PIVI.

Ecco il programma completo:

Sabato 30 Settembre:

Ore 14:00 – Workshop Video: incontro preparativo con Lorenzo Vignolo e Cortex

Ore 17:00 – Targhe Social/PIVI: premio Miglior Instagram, Miglior YouTube, Miglior Facebook, Miglior Strategia Online

Ore 18:00 – PIVI - Incontro sulla Musica Digitale e Music Marketing: produzione, distribuzione e comportamento

Ore 19:00 – PIVI – Premiazioni Ore 20:00 – Aperitivo PIVI con tutti i video finalisti in rotazione



Domenica 1 Ottobre:

Ore 10:00 - Workshop Video: incontro conclusivo e selezione video vincitore