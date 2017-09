Può un disco, un artista, il suo modo di suonare lo strumento "cambiare la sintassi della musica"? Sì, secondo la Libreria del Congresso, una delle massime culturali americana, incaricata Congresso degli Stati Uniti di preservare e tutelare le opere che hanno definito la storia del paese. Non solo òobro: in questa ottica, nel 2000 venne istituita la National Recording Registry, per preservare anche le opere sonore, secondo un criterio che ne attesti "L'importanza culturale, storica, estetica e/o il suo ruolo nella vita degli Stati Uniti".

Curiosamente, quando venne stilata la prima lista di 50 registrazioni da conservare, Hendrix non c'era. C'era Edison, l'inventore del suono registrato. C'erano Elvis, Frank, Aretha, Grandmaster Flash, Ray Charles.

Ma quando Jimi venne incluso nel 2005, al quarto giro, le parole furono inequivocabili:

Questa registrazione è tuttora una pietra miliare, perché unisce la tradizione musicale rock, con l'R & B, il blues ... Una registrazione che la sintassi della musica ... in un certo senso è paragonabile all'"Ulisse" di James Joyce.

La registrazione in questione non è la celeberrima esecuzione dell'inno americano, che Jimi Hendrix suonò al Festival di Woodstock il 18 agosto 1969, al termine della sua esibizione. Ma "Are you experienced", il suo disco di debutto pubblicato due anni prima, nel '67.

Il disco di debutto più bello di tutti i tempo, nonché uno dei dischi più importanti di tutti i tempi: come Rolliing Stone, nella sua classifica "The 500 greates albums of all times":

Hendrix fu il pioniere dell'uso dello strumento come fonte elettronica di suoni. I chitarristi prima di lui avevano sperimentato con feedback e distorsione, ma Hendrix trasformò quei suoni della chitarra in un nuovo vocabolario controllato, fluido e personale come il blues da cui arrivava.

