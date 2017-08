Si è chiusa ieri sera, domenica 27 agosto, la terza edizione del Todays Festival di Torino. L'ultima giornata del festival ha visto esibirsi - tra gli altri - i Pop X, Andrea Laszlo De Simone e Gomma. I due gruppi di punta dell'ultima giornata sono stati The Shins e Band of Horses, che si sono esibiti in serata sul palco dello sPAZIO 211.

The Shins, che lo scorso marzo sono tornati sulle scene discografiche con un nuovo album in studio, "Heartworms", il primo in cinque anni, sono attualmente in tour per promuovere il disco: il concerto al Todays Festival di Torino è stata l'unica data italiana della tournée.

Stesso discorso vale per la band indie rock statunitense dei Band of Horses, attualmente impegnati con il tour in supporto al loro ultimo album, "Why are you OK", uscito ormai un anno fa.

Sono stati diversi gli artisti internazionali che hanno preso parte alla terza edizione del festival torinese: ricordiamo, tra gli altri, PJ Harvey , Mac Demarco, Perfume Genius e Richard Ashcroft