I Promise Of The Real sono la band di Lukas Nelson, figlio del grande Willie. Inciso in larga parta con i Lucius, è il quarto disco di studio in 9 anni di attività, il quinto se si considera "The monsanto years", inciso con Neil Young. I Promise Of The Real hanno infatto svolto il ruolo di band del rocker canadese negli ultimi anni.

Questo disco eponimo è un campionario perfetto delle capacità di Nelson Jr: rock, country e ottime canzoni.

Lukas non ha neanche 30 anni, ma in questo disco sfoggia una classe ed un'esperienza da veterano. Forse in alcuni momenti, è pure troppo "classic", per la sua età, main almeno diversi brani, soprattutto in quelli più rock, sforna dei mezzi capolavori.

