Di scena in questi giorni al festival di Reading e Leeds, i Kasabian hanno fatto sapere di essere al lavoro su un progetto live speciale per il 2018. A svelarlo è stato il chitarrista della band di Leicester, Serge Pizzorno, raggiunto dai cronisti del New Musical Express nel backstage della manifestazione: "Sì, abbiamo dei piani", ha spiegato l'artista di origini italiane, "Dobbiamo solo convincere della gente e robe così. C'è sempre un paletto, e c'è sempre qualcuno pronto a dirti 'non puoi oltrepassarlo', ma noi ci abbiamo pensato".

"Si tratta di fare qualcosa di interessante per la gente", ha proseguito Pizzorno: "Siamo stati in giro per un po', e abbiamo suonato in un sacco di posti. [Il nostro progetto] Ha a che fare con concerti e con posti e città dove non abbiamo mai suonato. Ha a che fare con realizzare eventi unici. Se penso a cosa abbiamo fatto fino a oggi, e a come abbiamo organizzato il nostro spettacolo e a come l'abbiamo portato in giro, l'anno prossimo sarà pazzesco".

Il Kasabian saranno impegnati fino alla fine dell'anno in un tour che li porterà - tra le altre città - anche a Milano, dove si esibiranno al Forum di Assago, alla periferia sud di Milano, il prossimo 3 novembre.