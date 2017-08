Indiscrezioni riferite da HitsDailyDouble vorrebbero Jay-Z e Justin Timberlake come protagonisti dell'intermezzo musicale della cinquantaduesima edizione del Super Bowl, la finale della campionato statunitense NFL in programma per il prossimo 4 febbraio all'U.S. Bank Stadium, Minneapolis, in Minnesota.

A deporre a favore del rumor - ad oggi tutto meno confermato, ovviamente - concorrono diversi elementi: entrambi gli artisti sono sotto contratto con la RCA, cosa, questa, che favorirebbe l'apparizione congiunta, se non altro dal punto di vista contrattuale. Justin Timberlake, che già calcò il palco del seguitissimo halftime show nel 2004, quelle del famigerato "wardrobe malfunction" che portò all'esposizione in diretta mondiale di un seno nudo di Janet Jackson - e che costò alla sorella dello scomparso Re del Pop un multa da mezzo milione di dollari, il bando dalle edizioni successive della finalissima e un lungo contenzioso in tribunale - pubblicherà nei primi mesi del 2018 un nuovo album di inediti in studio, ideale seguito di "The 20/20 Experience 2 of 2" del 2013: un lancio promozionale televisivo di tale portata, ovviamente, sarebbe quanto mai opportuno per l'ex 'N Sync.

I due artisti, inoltre, hanno già dimostrato di essere in grado di collaborare in modo proficuo dando vita - sempre nel 2013 - al Legends of the Summer Tour, serie di eventi "congiunti" che incassò al botteghino, con solo 14 date sparse tra Canada e Stati Uniti - poco meno di 70 milioni di dollari.