Quello che sarebbe stato il primo tour americano degli alfieri mancuniani del post punk da dieci anni a questa parte è stato rinviato per il ricovero di Mark E. Smith, che dei Fall è fondatore, frontman e mente musicale - oltre che unico elemento stabile della formazione: a farlo sapere è stata la manager del gruppo, Pamela Vander, con una nota inoltrata agli organizzatori della manifestazioni oltreoceano.

"Siamo molto spiacenti di annunciare la cancellazione di tutti i concerti negli Stati Uniti - a New York (al Baby’s All Right) e Louisville (al Cropped Out Festival) - per il terribile tempismo di rari e bizzarri problemi medici per i quali Mark si sta attualmente curando. Sfortunatamente per lui volare ovunque, nel mondo, per i prossimi due mesi sarebbe una scommessa con la propria salute. Mark, al momento, ha problemi connessi alla gola, alla bocca, ai denti e al sistema respiratorio. Tralasciare le cure e proseguire col tour significherebbe mettere a rischio tutti i progressi fatti nelle scorse settimane. (...) Mark E. Smith vorrebbe farvi sapere che, nonostante sia costretto per un po' di tempo a interrompere le attibità, il suo principale obbiettivo - come sempre - sia quello di comporre nuova musica e pubblicare un nuovo album".

Benché non siano stati rivelati dettagli circa le effettive condizioni di salute dell'artista, il concerto al Baby’s All Right di New York è già stato riprogrammato per il 2018 in data da definirsi.

Il trentaduesimo album in studio della band, "New Facts Emerge", è stato pubblicato lo scorso mese di luglio.