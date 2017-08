Uscirà il 29 settembre il nuovo album di Demi Lovato, "Tell me you love me".

La cantante aveva già fatto circolare qualche settimana fa il video di "Sorry not sorry"

e fa seguire ora la canzone che intitola l'album, appunto "Tell me you love me"



E' uscito ieri, venerdì 25 agosto, il nuovo album delle Fifth Harmony, intitolato con il nome del quartetto; nello stesso giorno è stato messo in circolazione il video di uno dei brani dell'album, "He like that".



Sarà incluso nella prossima compilation dell'etichetta Quality Control, ma è a tutti gli effetti un brano dei Migos: s'intitola "Too hotty", l'audio è disponibile da un paio di mesi ma il video è arrivato solo ora.



E' annunciata per il 31 ottobre l'uscita del nuovo album di Chris Brown, 'Heartbreak On A Full Moon', anticipato già in primavera dai primi due brani, "Grass ain't greener" e "Privacy", la scorsa settimana da "Questions"

e ora dal video di "Pills & Automobiles", al quale partecipano Yo Gotti, A Boogie e Kodak Black.