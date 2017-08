Il prossimo 5 novembre verrà messo in commercio "Yardbirds '68", doppia compilation (anche in vinile) che raccoglie rarità e spezzoni inediti registrati dalla leggendaria band inglese che vide militare tra le sue fila Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page. L'operazione discografica sarà curata appunto dall'ultimo chitarrista che militò nella formazione, Page, che a partire dal '66 guidò la transizione verso i New Yardbirds - per una manciata di date nel 1968 - che successivamente si ribattezzarono Led Zeppelin.

La pubblicazione include diciotto tracce, otto delle quali registrare in studio: le rimanenti dieci sono frutto di riprese dal vivo effettuate all'Anderson Theater di New York nel marzo del 1968. "Yardbirds '68" sarà disponibile in tre formati: CD, vinile e cofanetto deluxe. La versione più "ricca" sarà autografata da Page, Jim McCarty e Chris Dreja - tutti e tre nella formazione degli Yardbirds tra il '66 e il '68 insieme allo scomparso frontman Keith Relf, oltre a note originali con fotografie inedite curate sempre da Page e Dreja.

Nella tracklist sono inclusi anche tre brani che anni dopo Page avrebbe rilavorato coi Led Zeppelin: versioni d'annata di "Dazed and Confused" (che Page "catturò" dall'autore originale Jake Holmes in occasione di una sua apertura agli Yardbirds a New York nel 1967) e "White Summer" sono comprese nel set di registrazioni dal vivo del live all'Anderson Theater, mentre "Knowing That I'm Losing You" (che poi sarebbe diventata "Tangerine" in "Led Zeppelin III") è presente nella sezione dedicata alle registrazioni in studio.

Ecco, di seguito, copertina e tracklist:

LIVE AT ANDERSON THEATER

Train Kept A Rollin’

Mr, You’re A Better Man Than I

Heart Full of Soul

Dazed And Confused

My Baby

Over Under Sideways Down

Drinking Muddy Water

Shapes of Things

White Summer

I’m A Man (contains Moanin’ And Sobbin’)

STUDIO SKETCHES

Avron Knows

Spanish Blood

Knowing That I’m Losing You (Tangerine)

Taking A Hold On Me

Drinking Muddy Water (Version Two)

My Baby

Avron’s Eyes

Spanish Blood (Instr.)