Il prossimo 8 settembre l'ex leader dei Police verrà premiato Smithsonian’s National Museum of American History di Washington per il proprio contributo offerto al patrimonio musicale statunitense: oltre che per le donazioni fatte all'istituzione culturale, Sting verrà premiato insieme al compositore Josh Ralph per il brano "The Empty Chair", originariamente inserito nella colonna sonora di "Jim: The James Foley Story", documentario incentrato sulla storia di James Foley, fotoreporter americano sequestrato e ucciso in Siria.

La canzone, che fu nominata nella categoria "miglior brano originale" all'ottantanovesima edizione dei Premi Oscar (pur senza vincere la statuetta, che fu assegnata a "City of Stars" di Justin Hurwitz, Benj Pasek e Justin Paul per la colonna sonora di "La La Land") è stata eseguita da Sting sia alla serata di gala degli Academy Awards che in occasione del concerto di riapertura del Bataclan, tenuto a Parigi il 12 novembre del 2016:

Per l'occasione, sia il performer britannico che il compositore statunitense si esibiranno dal vivo.