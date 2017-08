Dopo "Cloud riders" e "Up the creek", la cantautrice di Newton, North Carolina, ha reso disponibile online un nuovo brano estratto dall'album di prossima uscita "Native Invader", atteso nei negozi per il prossimo 8 settembre: la canzone, intitolata "Reindeer King", è accompagnata da un lyric video disponibile nel frame video qui sotto.

Tori Amos promuoverà l'ideale seguito di "Unrepentant Geraldines" del 2014 per mezzo di un tour che farà tappa anche in Italia per un'unica data, prevista al Teatro degli Arcimboldi di Milano per il prossimo 17 settembre.