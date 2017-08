Si intitola 'From The Trees' e verrà pubblicato il prossimo 3 novembre il nuovo album del già leader e co-fondatore dei Van der Graaf Generator Peter Hammill: il disco - ideale seguito di "All That Might Have Been" del 2014 - verrà promosso per mezzo di un tour che prenderà il via il prossimo 25 settembre a Tokio per poi fare tappa il 9 novembre al Parco della Musica di Roma, il 10 alla Basilica di San Giovanni a Napoli, l'11 al teatro Secci di Terni, il 13 all'Auditorium Toscanini di Chiari, in provincia di Brescia, il 14 alla Salumeria della Musica di Milano, il 15 al Teatro Candoni di Tolmezzo, in provincia di Udine, e il 17 alla Goldonetta di Livorno.

"Come al solito ho cantato e suonato tutte le parti delle canzoni, e qualcuna l'ho già anche suonata dal vivo", ha spiegato l'artista in un comunicato fatto pervenire alla stampa britannica: "E, in fin dei conti, sono tutte genericamente convenzionali, per quanto possa essere convenzionale io".

Ecco, di seguito, la tracklist di "From the Trees":

My Unintended

Reputation

Charm Alone

What Lies Ahead

Anagnorisis

Torpor

Milked

Girl to the North Country

On Deaf Ears

The Descent