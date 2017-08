E' stato reso disponibile in Rete il lyric video ufficiale di "Look What You Made Me Do", il primo estratto da "Reputation", il nuovo album di Taylor Swift: il brano è stato co-firmato e co-prodotto con Jack Antonoff, già coinvolto da Lorde nelle session di "Melodrama" e da St. Vincent in quelle della sua nuova prova in studio.

Nel testo del brano la cantante americana parebbe fare riferimento al lungo scontro che la vide contrapposta a Kanye West, iniziato ai Video Music Awards del 2009 e rilanciato dallo stesso rapper lo scorso anno con il brano "Famous": la vicenda affiora nei versi "Non mi piace lo stile del tuo palco / né il ruolo che mi fai recitare" e "Mi spiace che la vecchia Taylor non possa venire a parlare al telefono / Perché? Perché è morta".

Nei crediti del brano figurano anche Fred e Richard Fairbrass e Rob Manzoli, ovvero i Right Said Fred (nella loro formazione "storica": Manzoli non fa più parte del gruppo dal 1997): la presenza è dovuto alla riconosciuta interpolazione nel brano della melodia del ritornello di "I'm Too Sexy", singolo di debutto della formazione britannica che nel 1991 raggiunse i piani alti delle classifiche inglesi e americane.

Ideale seguito di "1989" del 2014, "Reputation" è il sesto album di inediti in studio di Taylor Swift: al disco, che verrà pubblicato il prossimo 10 novembre, seguirà un tour, per il quale Ticketmaster, operatore che sul mercato americano curerà la distribuzione sul mercato dei tagliandi, ha già promesso misure speciali per evitare speculazioni e acquisti di massa da parte dei bagarini online per mezzo di bot, le automazioni informatiche messe fuorilegge dalla legge americana lo scorso mese di dicembre.