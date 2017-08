In fase di animazione sospesa dal 2014, quando si esibirono per l'ultima volta in occasione di uno show del loro frontman al Camp Flog Gnaw Carnival, i N.E.R.D. di Pharrell Williams e Chad Hugo hanno annunciato il ritorno ai palchi: il collettivo di Virginia Beach, Virginia, ha infatti confermato la propria apparizione al ComplexCon, evento che avrà luogo tra i prossimi 4 e 5 novembre a Long Beach, in California. Il gruppo - Williams, Hugo e Shay Haley, oltre a una selezione di session man coinvolti nelle operazioni dal vivo - rappresenterà il nome di punta della manifestazione, alla quale sono attesi anche - tra gli altri - Young Thug, Gucci Mane, M.I.A., A-Trak e A$AP Ferg.

Nonostante a inizio 2017 Hugo avesse lasciato intendere di aver preso in considerazione l'idea di ritirarsi dal mondo della musica, Pharrell - in occasione della scorsa edizione del ComplexCon - aveva lasciato aperta la porta all'ipotesi di una nuova prova in studio sulla lunga distanza per i N.E.R.D., ma "quando sarà il momento giusto". L'ultimo disco consegnato dal gruppi ai mercati, "Nothing", risale al 2010.