Il caro biglietti è un argomento molto sentito dagli appassionati di musica dal vivo, spesso dibattuto anche dagli stessi addetti ai lavori. Eppure l'industria del live entertainment non pare sforzarsi troppo di arginare gli eccessi degli organizzatori più spregiudicati. Anzi, la voglia di sfarzo e di eccessi da parte di una piccola - ma sempre più numerosa e coccolata dal mercato - nicchia di clienti estremamente facoltosi ha portato diversi promoter a escogitare nuove soluzioni (si vedano, al proposito, i vip package) per rendere quello che fino a una decina d'anni fa era un semplice - seppure bello, emozionante e tutto ciò che volete - concerto in un'"esperienza deluxe" in tutto e per tutto.

Senza considerare le storture del secondaty market, Digital Music News ha allineato in una classifica - che vi proponiamo nelle prossime pagine, dall'evento per così dire più economico a quello più costoso - dei festival più cari programmati in tutto il mondo nel 2017. Attenzione: qui gli speculatori non c'entrano. I prezzi indicati altro non sono che il face value, ovvero il prezzo chiesto direttamente dagli organizzatori degli eventi attraverso i propri canali ufficiali.

Se pensate che i 70 / 80 euro che avete speso quest'estate per vedere il vostro gruppo preferito suonare in Italia, per lo meno consolatevi: all'estero il più delle volte non va meglio. Anzi. Si prenda, per esempio, il Tday Festival di Negril, in Giamaica: l'ingresso semplice all'evento - tenuto su una delle più suggestive spiagge dell'isola caraibica, con una line-up a base di reggae e hip hop e eventi collaterali che spaziano dallo yoga allo sviluppo sostenibile, costano 200 dollari americani per tutta la durata della manifestazione. Spiccioli, rispetto a...