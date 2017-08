Gli Allah-Las, la band losangelina il cui concerto di ieri sera, mercoledì 23 agosto, a Rotterdam, è stato sospeso in extremis a causa di una potenziale minaccia di stampo terrorista, saranno messi sotto sorveglianza dalla polizia polacca in occasione della data che il gruppo ha in programma questa sera, giovedì 24 agosto, presso il club Niebo di Varsavia: lo riferisce l'agenzia Associated Press, citando il portavoce delle autorità polacche Robert Szumiata.

Il funzionario ha fatto sapere di aver disposto la presenza di agenti in uniforme sia all'interno che nelle adiacenze del locale per "garantire la sicurezza sia degli spettatori del concerto sia dei cittadini che si troveranno nell'area del locale".

Nel frattempo la polizia olandese ha arrestato due persone in relazione all'allarma scattato ieri nella città olandese: dopo le prime indagini pare che non ci sia un'effettiva relazione tra il furgone con targa spagnola trovato ieri nei pressi del club Maassilo e la cellula responsabile dell'attentato a Barcellona dello scorso 17 agosto. La band, al momento, ha scelto di non commentare quanto accaduto.