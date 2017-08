Se un'overdose non se lo fosse portato via nei primi giorni di aprile del 2002, lo scorso 22 agosto il frontman degli Alice in Chains Layne Staley avrebbe compiuto cinquant'anni: per festeggiare la ricorrenza quella che è stata una delle band simbolo del movimento grunge di Seattle ha pubblicato sul proprio profilo Facebook ufficiale un video tributo al cantante scomparso.

"Layne, per me, è stato uno dei più grandi cantanti nella storia del rock", ha dichiarato Jerry Cantrell, il chitarrista e principale autore della formazione: "Non avevo mai sentito nessuno come lui, e non ne ho più sentiti da quando se ne è andato. (...) Quando abbiamo iniziato a scrivere musica insieme, io pensavo di limitarmi a fare dei cori. In ogni caso, non volevo cantare: avevamo già lui, che era eccezionale".

"Vidi gli Alice In Chains al Paramount", ricorda la cantante della Heart Ann Wilson: "Layne brillava. Sembrava essere incandescente, come se fosse riscaldato dall'interno. Ricordo di averlo guardato pensando: 'Hey, questo tizio ci sa fare. Ci sa fare davvero. Come cantante e come essere umano, credo che si stesse rivolgendo a un'altra dimensione. E' una cosa che mi colpì molto. Era bellissimo".

Tra gli altri colleghi dell'artista coinvolti nella clip ci sono anche il chitarrista dei Pearl Jam Mike McCready e il batterista degli Screaming Trees Barrett Martin, entrambi compagni di gruppo di Staley nella super-band dei Mad Season.