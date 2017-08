Ha giocato un brutto scherzo l'ex batterista degli AC/DC ai fan italiani che lo aspettavano nella Penisola dopo la defezione dello scorso mese di maggio, quando problemi alla voce del cantante della sua band - Allan Badger - lo costrinsero ad annullare le due date in origine previste nel nostro Paese, a Novara e Ravenna: Phil Rudd ha annunciato un nuovo tour europeo in supporto a "Head Job", il suo disco di debutto da solista pubblicato nel 2014, senza però confermare alcuna data italiana.

La serie di eventi prenderà il via il prossimo 14 settembre da Southampton, Inghilterra, per poi passare da Germania, Repubblica Ceca, Irlanda, Galles e Scozia, per poi chiudersi con quattro date in Spagna l'ultima delle quali annunciata al Razzmataz 2 di Barcellona il 5 novembre.

Oltre che da Badger alla voce, Rudd si farà accompagnare da Michael Furness alla chitarra ritmica, Geoffrey Martin alla chitarra solista e John Proctor al basso.