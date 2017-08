Il già chitarrista dei Rage Against the Machine - ora parzialmente "riattivati" coi Prophets of Rage - ha fatto sapere di essere rimasto segnato irrimediabilmente dalla scomparsa di Chris Cornell, il frontman dei Soundgarden che con Tom Morello e la sezione ritmica dei RATM condivise l'esperienza degli Audioslave.

"Non credo che mi riprenderò più dalla sua scomparsa", ha spiegato il chitarrista all'emittente radiofonica americana WRIF: "Quello che mi resta di lui sono tanti bei ricordi. Sono stato contento di aver suonato a gennaio con lui per la prima volta in dodici anni per l'estemporanea reunion degli Audioslave. Sono felice di essermi riavvicinato a lui, sia come amico che come musicista".

Interrogato sulla depressione, che in tempi recenti ha mietuto un'altra vittima eccellente nel panorama musicale americana, Chester Bennington - "Una perdita orribile per il mondo della musica e non solo", l'ha definita Morello, "Lui e Chris erano persone eccezionali: la loro morte ha qualcosa di inspiegabile" - il chitarrista ha dichiarato: "Non soffrendone non posso capirla, ma so che è una cosa da non sottovalutare. Mi rivolgo a tutti voi: se conoscete qualcuno che ha problemi di dipendenza o depressione, sappiate che è una cosa molto seria, e assicuratevi di fargli sapere che voi ci sarete sempre per prestare aiuto".

Morello fu uno dei primi artisti ad offrire un tributo a Chris Cornello dopo la sua morte, pubblicando sul Web una poesia dedicata all'amico e collega.