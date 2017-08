L'instancabile ex batterista dei Nirvana ha rivelato di essere stato al lavoro su un lungometraggio: il suo impegno come regista, tuttavia, è stato "intralciato" dall'attività dei Foo Fighters, che il prossimo 15 settembre spediranno sul mercato il loro nuovo album, "Concrete And Gold". A rivelarlo è stato lo stesso Dave Grohl all'edizione americana di Rolling Stone.

"All'inizio ero un po' esitante, poi mi ci sono buttato", ha spiegato il frontman e polistrumentista, classe 1969: "Ho iniziato a lavorare sulla produzione venendo coinvolto nel casting con questi grossi nomi. All'inizio non ero certo di esserne in grado. Una volta che me la sono sentita, mi ci sono dedicato anima e corpo. Sono stato molto coinvolto nella stesura della sceneggiatura, ma non ho avuto molto tempo. Un giorno lo farò [il regista], ma i Foo Fighters sono sempre in pista. Posso immaginarmi fare molto cose nel corso dei prossimi anni".

"La sceneggiatura del film è ancora in lavorazione", ha continuato Grohl: "Una volta che avremo finito, sono sicuro che il casting decollerà e la squadra si rimetterà insieme. Ma a me piace il mio lavoro principale. Mi piace molto".

Il già sodale di Kurt Cobain ha già avuto modo, in ogni caso, di assecondare le sue pulsioni dietro la macchina da presa: il nuovo video dei Foo Fighters, "The Sky Is a Neighborhood", è stato diretto proprio da Grohl, e vede nel cast anche due delle tre figlie dell'artista, l'undicenne Violet e Harper, otto anni.