La hit del 1979 scritta dal cantante britannico e Carmine Appice che riuscì a conquistare negli anni almeno la top ten in tutte le classifiche del mondo occidentale - eccezion fatta per la Svezia, dove il "picco" fu in undicesima posizione - sarà presentata in una nuova versione inedita ai prossimi MTV Video Music Awards, in programma nella notte tra la prossima domenica 27 e lunedì 28 agosto: ad aiutare Rod Stewart nel remake del brano sono stati di DNCE, quartetto capitanato dall'ex Jonas Bros Joe Jonas. In Rete è stata resa disponibile un'anteprima della canzone della durata di una manciata di secondi:

La 34ª edizione degli MTV Video Music Awards avrà luogo al Forum di Inglewood, in California, ma la performance di Stewart coi DNCE verrà proposta in collegamento in diretta da Las Vegas: tra gli altri performer confermati alla serata di gala figurano Katy Perry, Ed Sheeran, Miley Cyrus, Lorde, Demi Lovato e Kendrick Lamar.