Poche ore fa, a Rotterdam, in Olanda, un famoso locale - il MaasSilo - è stato evacuato in emergenza dalla Polizia, per il timore di un attentato probabilmente annunciato.

In cartellone c'erano gli Allah-Las, una band di Los Angeles il cui nome ha già procurato problemi in passato in altre occasioni.

Tutte le persone già presenti sono state fatte uscire rapidamente dall'edificio, e a quelle in attesa di entrare è stato impedito di farlo; poi fortunatamente le forze dell'ordine hanno accertato che nel locale non si trovavano esplosivi, ma il concerto non è stato ripreso. La band è stata fatta uscire da un ingresso di servizio, scortata dalla polizia.

AGGIORNAMENTO: secondo Corriere.it, "Nell'area del concerto è stato trovato un camioncino con delle bombole di gas e una patente spagnola"



Ecco uno dei video degli Allah-Las: