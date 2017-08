Il collettivo newyorchese capitanato da James Murphy ha collaborato con Google per "Dance Tonite", progetto di esperienza in realtà virtuale - elaborato dagli studi olandesi Puckey e Moniker - collegato all'ultimo singolo pubblicato dagli LCD Soundsystem come estratto dal nuovo album "American Dream", "Tonite": la produzione potrà essere fruita da desktop o da mobile, con o senza il kit Google VR, che permette - attraverso dei visori - di sperimentare le potenzialità virtuali al massimo delle possibilità.

"Non sono collaborativo e interessato alla tecnologia", ha spiegato al proposito Murphy: "Di mio, sono un solitario e un luddista. Se c'è un progetto basato sulla tecnologia che mi spinge a collaborare e mi sembra interessante mi ci butto, perché mi costringe a uscire dalla mia comfort zone. Per me, è un modo per provare nuove cose che non siano leggere il giornale o ascoltare dischi".

Nell'esperienza di realtà virtuale lo spettatore passerà attraverso diverse stanze popolate da figure danzanti create dai fan: i possessori del kit Google VR avranno a disposizione un'applicazione di motion capture che permetterà di aggiungere la propria coreografia personalizzata a quelle già presenti in "Dance Tonite". Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito https://tonite.dance/.