Qualche giorno fa abbiamo riferito dell'uscita di un EP di Avicii; ecco il primo lyric video di un brano del disco, "Friend of Mine", featuring Vargas e Lagola.

Dopo aver messo in circolazione il video di "Bad liar", la sua canzone costruita su un campionamento di "Psycho Killer" dei Talking Heads, che potete vedere qui sotto

Selena Gomez aveva pubblicato un secondo singolo in anticipazione del suo prossimo album "SG2": si tratta di "Fetish", della quale ha diffuso anche un suggestivo video. La canzone (featuring Gucci Mane) sarà riproposta in un remix curato dal duo di produttori svedesi Galantis (Linus Eklow e Christian Karlsson).



Il produttore danese SIBA si è fatto conoscere con un EP uscito nel 2016, "My Life with Jessie, My Friends and the Rest of The World", ed è diventato uno dei preferiti di Charlie XCX. La prima canzone da lui pubblicata quest'anno si intitola "Clean break" e potete ascoltarla qui sotto.

Archy Marshall, in arte King Krule, torna con “Czech One”, accompagnata da un video diretto da Frank Lebon. La canzone è sul lato A di un singolo a tiratura limitata che uscirà il 13 settembre (il lato B sarà “Dum Surfer”).

Anche se questo disco è il suo primo dal 2013 a suo nome, Marshall ha pubblicato nel 23015 un album con il suo nome anagrafico e un altro, realizzato con il fratello, a nome A New Place 2 Drown. Come se non bastasse, l'anno scorso ha fatto esordire un nuovo alter ego, The Return of Pimp Shrimp, con l'uscita di “FEEL SAFE 88 (just say no)”. Potete ascoltarlo qui: