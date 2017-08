John Abercrombie, noto e apprezzato chitarrista jazz, è morto d'infarto. Era nato a New York il 16 dicembre del 1944.

Dopo aver studiato al Berklee College of Music di Boston si era trasferito a New York, diventando un session man ricercatissimo (suonò con GIl Evans, Gato Barbieri e Barry Miles e collaborò a lungo con Billy Cobham).

Debuttò discograficamente come bandleader nel 1975 con l'album "Timeless", uscito per la prestigiosa etichetta ECM (per la quale ha poi pubblicato quasi tutti i suoi dischi). L'ultimo, "Up and coming", è uscito nel 2017.