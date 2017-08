Mancano ormai pochi giorni ad "Amatrice nel cuore", il concerto-evento gratuito che si terrà il 27 agosto a partire dalle 15.00 nei pressi della cittadina reatina. Sotto la direzione artistica di Luca Barbarossa, accolti dall'anfiteatro naturale della montagna, gli strumenti, le voci e la musica di Gianni Morandi, Carmen Consoli, Irene Grandi, Mannarino, Tosca e Luca Barbarossa, con il supporto della Social Band (Stefano Cenci alle tastiere, Claudio Trippa e Mario Amici alle chitarre, Emanuele Ciampichetti al basso, Meki Marturano alla batteria) hanno messo il loro talento a disposizione di tutti coloro che vorranno esserci, per passare insieme una giornata di aggregazione, nel rispetto delle ferite del passato ma nel segno di un futuro più sicuro. Il concerto vuole essere un contributo alla ricostruzione “non solo di ciò che è crollato fisicamente ma del tessuto emotivo, il più difficile da ricostruire” – nelle parole dello stesso Barbarossa.

Date le tantissime richieste di partecipazione giunte da parte del pubblico all’annuncio dell’evento, per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, si è dovuto prendere alcuni provvedimenti, in considerazione della complessità della situazione viaria della zona e delle ultime normative entrate in vigore dopo i fatti di Torino dello scorso giugno. Il concerto sarà ospitato in Località Cardito al km 28.500 della Strada Regionale 577 del lago di Campotosto – sempre in territorio di Amatrice. Si è dovuto inoltre controllare l’accesso dei mezzi di trasporto all’area del concerto: sarà possibile ottenere gratuitamente un pass auto compilando il form al link http://www.ciaotickets.com/evento/amatrice-nel-cuore; nella risposta verrà inviato un file pdf con un codice a barre da esibire ai varchi d’ingresso; ogni codice può essere utilizzato una sola volta, dopo l’utilizzo verrà annullato e non sarà più possibile utilizzarlo. Il varco all’area sarà sulla strada regionale 577 Campotosto, dal lato Amatrice.

Ci saranno inoltre un ingresso per i mezzi dei diversamente abili e un’area dedicata in zona concerto; per segnalare la propria presenza, chiedere delucidazioni a riguardo, ecc. si può scrivere una mail all’indirizzo info@otrlive.it.

Valgono per tutti le raccomandazioni dello stesso Luca:

Ricordiamoci che siamo in una zona terremotata e strade e strutture hanno subito i danni che sapete. Cercate di venire su con macchine e navette piene, ospitate e fatevi ospitare, attrezzatevi per camminare, siamo a 1300 metri di altitudine in pieno giorno, col sole di agosto e non si potrà parcheggiare a ridosso dell’area prescelta. Zainetti, acqua, panini, scarpe

comode. L’acqua verrà distribuita anche dagli organizzatori. Noi ce la stiamo mettendo tutta per garantire la sicurezza, insieme a SIAE, Prefettura, Amministrazione Comunale di Amatrice, Vigili del fuoco, Protezione Civile, Carabinieri, Polizia Municipale, Polizia Stradale, volontari. Dev’essere una giornata di festa, di memoria e di musica.

Attrezzatevi con una busta per portare via i rifiuti che produrrete, dobbiamo lasciare il posto meglio di come lo abbiamo trovato. Daje :-).