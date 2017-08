"The sky is a neighborhood" è un brano del prossimo album dei Foo Fighters, "Concrete and gold", in uscita il 15 settembre. E' stato pubblicato ora il video, diretto da Dave Grohl, nel quale compaiono due delle tre figlie del musicista, l'undicenne Violet e Harper, di otto anni.

Harper aveva già fatto notizia suonando alla batteria "We will rock you" dei Queen durante un concerto dei Foo Fighters in Islanda.

"The sky is a neighborhood" è stata anticipata in versione acustica lo scorso maggio, dal vivo, da Grohl e dal batterista Taylor Hawkins.

I Foo Fighters al completo l'hanno suonata per la prima volta in concerto in Islanda. In altre occasioni il gruppo ha già suonato dal vivo "Sunday rain", "La dee da", "Dirty water" e "Arrows", mentre in giugno hanno diffuso il video di "Run".

Concrete and gold" è il primo album della band dopo "Sonic highways", uscito nel 2014 (l'EP "Saint Cecilia è del 2015), ed è stato realizzato con il produttore Greg Kurstin (Adele, Sia, Pink). In una canzone dell'album suonerà la batteria Paul McCartney.