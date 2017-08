I Linkin Park hanno annunciato oggi, 22 agosto, di avere iniziato i preparativi per uno speciale evento pubblico che dia la possibilità ai fan di rendere omaggio al loro cantante scomparso tragicamente.

Ecco cos'hanno scritto sui loro social:

Vogliamo ringraziare tutti i nostri fan, in tutto il mondo, per lo straordinario amore che hanno riversato su di noi, e che ha rafforzato il nostro spirito in questo periodo incredibilmente difficile.

Noi vi siamo enormemente grati per tutto il sostegno che ci state dando mentre cerchiamo di guarire e continuare a costruire un futuro per i Linkin Park. Stiamo organizzando uno speciale evento pubblico a Los Angeles per onorare la memoria di Chester, e speriamo di potervi presto comunicare tutti i dettagli.

Peace and love